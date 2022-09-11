Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (11 Eylül 2022)

11 Eylül 2022 Pazar, 14:56

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,8 artışla 1 milyar 879 milyon 431 bin 556 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 780 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 944 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 968 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.



