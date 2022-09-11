Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (11 Eylül 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 780 lira, en düşük 2 bin 750 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,8 artışla 1 milyar 879 milyon 431 bin 556 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 780 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 750 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 944 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 968 lira 73 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan 'Cennet Koyu' kararı!
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
- Cumhur İttifakı eridi
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı
- Cemevinin dilek ağacını yakanlar hakkında yeni gelişme
- 'Başka bir talebi daha var'
- Yunanistan'dan taciz ateşi
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu