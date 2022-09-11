Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (11 Eylül 2022)

11 Eylül 2022 Pazar, 11:35

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 212 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 269 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 755 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 813 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile ithal kömür ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 991 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 49 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.