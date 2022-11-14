Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,6 artışla 1 milyar 915 milyon 779 bin 952 lira oldu.

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 14:28
Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (14 Kasım 2022)
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 03.00 ve 04.00'te 1999 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 74 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4 bin 176 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruştan işlem gördü.

 


Enerji Piyasaları İşletme AŞ elektrik Elektrik akımı

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