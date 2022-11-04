80 esnafın bulunduğu pasajın elektrik ve internet kablolarını çaldı
Elazığ’da bir hırsız, 80 esnafın bulunduğu pasajda güvenlik kameralarına aldırmadan elektrik ve internet kablolarını çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Elazığ Gazi Caddesi'nde bulunan Zırhlıoğlu Pasajı'nda gece saatlerinde bir kişi pasaja girerek elektrik ve internet kablolarını sökmeye başladı.
Güvenlik kameralarına aldırış etmeden 80 esnafın bulunduğu pasajın kablolarını çalan hırsız, daha sonra gözden kayboldu.
Sabah işyerine gelen esnaf, elektrik ve internet kablolarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine esnaf, yaşanan hırsızlığı polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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