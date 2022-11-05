Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (5 Kasım 2022)

05 Kasım 2022 Cumartesi, 10:01

Günlük bazda dün 807 bin 709 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 970 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 530 megavatsaat elektrik ihracatı, 30 bin 791 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.