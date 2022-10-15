Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (15 Ekim 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 62 azalışla 630 milyon 163 bin 133 lira oldu.

AA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 14:37
Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (15 Ekim 2022)
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 07.00'de 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1618 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1679 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 725 lira 52 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.


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