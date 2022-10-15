Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (15 Ekim 2022)

15 Ekim 2022 Cumartesi, 10:22

Günlük bazda dün 812 bin 301 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 692 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 pay ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,3 ile doğalgaz ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 734 megavatsaat elektrik ihracatı, 29 bin 125 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.