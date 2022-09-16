Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (16 Eylül 2022)

16 Eylül 2022 Cuma, 16:18

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,5 azalışla 1 milyar 871 milyon 446 bin 835 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ile 20.00 arasında 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 3 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 924 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 934 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.