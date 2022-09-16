Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (16 Eylül 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 3 bin lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,5 azalışla 1 milyar 871 milyon 446 bin 835 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ile 20.00 arasında 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 3 bin lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 924 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 934 lira 54 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- Erdoğan'a kötü haber
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi