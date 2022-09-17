Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (17 Eylül 2022)

17 Eylül 2022 Cumartesi, 17:23

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,2 azalışla 1 milyar 437 milyon 79 bin 725 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 4 bin 800 lira, en düşük saat 07.00 ve 08.00'de 2 bin 499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 390 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 429 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 3 bin lira olarak kayıtlara geçti.