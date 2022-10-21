Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (21 Ekim 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,8 artışla 1 milyar 577 milyon 701 bin 886 lira oldu.

AA
21 Ekim 2022 Cuma, 14:20
Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (21 Ekim 2022)
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 00.00, 02.00, 03.00, 04.00 ve 10.00'da 2 bin 889 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 634 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 666 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.


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