Elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 822 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 761 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 781 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 547 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 822 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 840 bin 761 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile doğal gaz ve yüzde 15,9 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 13 bin 30 megavatsaat elektrik ihracatı, 31 bin 17 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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