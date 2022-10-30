Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (30 Ekim 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 87,2 artışla 1 milyar 804 milyon 559 bin 246 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00'te 1250 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 802 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 921 lira 48 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.
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