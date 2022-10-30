Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (30 Ekim 2022)

30 Ekim 2022 Pazar, 14:59

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00'te 1250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 802 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 921 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.