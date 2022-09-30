Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (30 Eylül 2022)

30 Eylül 2022 Cuma, 14:25

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında 4 bin 800 lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 157 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 191 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 750 lira olarak kayıtlara geçti.