Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (30 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,28 düşüşle 1 milyar 937 milyon 384 bin 390 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında 4 bin 800 lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 157 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 191 lira 57 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 750 lira olarak kayıtlara geçti.
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