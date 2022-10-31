Elektrik fiyatları ne kadar oldu? (31 Ekim 2022)

31 Ekim 2022 Pazartesi, 14:32

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-20.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 04.00'te 1699 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 157 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 191 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 1250 lira olarak kayıtlara geçti.