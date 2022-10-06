Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (6 Ekim 2022)

06 Ekim 2022 Perşembe, 10:27

Günlük bazda dün 861 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 838 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23.12 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22.5 ile ithal kömür ve yüzde 17.5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 99 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.