Elektrik fiyatlarına 'zam' çağrısı!

Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerini temsil eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Erdeniz, Türkiye'de elektrik tüketimininin yaklaşık yarısının sübvansiyonlu tarifeden aldığını belirterek, elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde yükselmesi gerektiğini söyledi.

Reuters
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:28
Elektrik fiyatlarına 'zam' çağrısı!
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Türkiye'de hanelerin ve küçük işletmelerin tükettiği elektrik sübvansiyonlu tarifeden satılıyor. 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Erdeniz'in verdiği bilgiye göre geçen yıl hükümetin sübvansiyon harcaması 120 milyar lirayı buldu.

Elder Başkanı Barış Erdeniz düzenlenen basın toplantısında, elektrik tüketimine sağlanan sübvansiyon yerine piyasadaki fiyatları yansıtan bir fiyat modeline geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Elektrik maliyetleri artmaya devam ederken fiyatların sabit kalması her geçen gün sübvansiyon ihtiyacını artırmaktadır. Gerçek maliyetine yaklaşacak fiyatlara yaklaşmamız, sürdürülebilir bir enerji piyasasına gelmemiz gerekmektedir" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYAN FİYAT POLİTİKALARI"

Elder'in verdiği bilgiye göre Türkiye'de faturalanan elektrik tüketimi bu yıl itibarıyla 260 milyar kw/s seviyesinde bulunuyor. 

Tüketilen elektriğin 120 milyar kw/s olan bölümü, yani yaklaşık yarısı regüle tarife denilen sübvansiyonlu fiyatlardan satılıyor. Sübvansiyonlu tüketimin yarısı, yani 60 milyar kw/s tüketim, konutlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Elektrik fiyatlarının 26 aydır değişmediğini kaydeden Erdeniz, "Sürdürülebilir olmayan fiyat politikaları karşılığında bu yıl devletin 5.7 milyar dolar seviyesinde bir sübvansiyon ihtiyacı olacağını öngörüyoruz,(fiyatların) bu seviyelerde enerji arz güvenliğini tehdit etmemesi için gerçek maliyet bazlı fiyatlama politikasına geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

ARTIŞ YÜZDE 195, YANSIYAN YÜZDE 10

Meskenler sübvansiyonlu tarifeden tüketim yaparken, imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli aboneler ise elektrik piyasasında oluşan ve üretim maliyetlerini yansıtan ikili anlaşmalar yoluyla elektrik alıyorlar.

Reuters'ın derlediği bilgilere göre Türkiye'de elektrik tarife fiyatlarına fiyatlarına son olarak Ocak 2022'de keskin bir zam yapıldı. 2022 yılının iki ve üçüncü çeyreğinde yapılan fiyat artışları ise daha sonra yapılan indirimle büyük ölçüde geri alındı.

Elder'in derlediği verilere göre Ocak 2022'den itibaren tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 195 seviyesinde gerçekleşirken, konutlara satılan elektriğin fiyatı sadece yüzde 10 artış kaydetti.


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