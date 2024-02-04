Elektrik Mühendisleri Odası, BAE ile imzalanan özel anlaşmaları yorumladı: Yeni nesil kapitülasyon

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:37

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Temmuz 2023’te Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan anlaşmalara tepki gösterdi.

Yakın zamanda TBMM Başkanlığı’na sunulan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması” ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı kritik önemdeki madenlere ilişkin Suudi Arabistan ile de imzalanan anlaşmaları değerlendiren EMO, “BAE ile imzalanan anlaşma ihalesiz imtiyaz verme işlemidir. Bu anlaşma açıkça ülkemizin egemenlik haklarını ihlal edici niteliktedir” dedi.

SUUDI ARABİSTAN’A DİKKAT

Anlaşma kapsamında 18 ay boyunca projelere yerli veya uluslararası şirketlerin teklif veremeyeceğinin belirtildiği açıklamada şu vurgu yapıldı:



“Bakan Bayraktar’ın açıkladığı anlaşmayla batarya teknolojisinde kullanılan nadir toprak elementlerine ilişkin madenlerimizin ise Suudi Arabistan’a bırakılacağı anlaşılmaktadır. Stratejik madenlerimizin işletilmesinin bir başka ülkeye bırakılması, ülke geleceğine bugünden ipotek koymak demektir.”

Açıklamada BAE’yle imzalanan anlaşmanın Meclis’ten geçmemesine karşın hükümlerine ilişkin yasa tekliflerinin geldiği belirtildi. “Bu anlaşmaların TBMM’de kabul edilmesi ve hayata geçirmesiyle zaten tekelleşme eğilimi gösteren enerji alanı büyük ölçüde BAE, Suudi Arabistan ve Rusya’nın kontrolüne geçecektir” denen açıklamada şöyle devam edildi:

“Bu yapılan stretejik işbirliği değil yeni nesil kapitülasyondur. Tüm enerji altyapımız halkın ortak malıdır ve kamu yararına işletilmelidir. Enerjimiz yabancı tekellere teslim edilemez. Cumhuriyetin 100. yılında TBMM’yi ve tüm milletvekillerini TBMM Genel Kurulu’na getirilecek olan bu metinleri ve onlara altyapı hazırlamak üzere Meclis gündemine gelen teklifleri reddetmeye çağırıyoruz.”