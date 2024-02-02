Anlaşma tamam: BAE'li şirket MNG Havayolları'na ortak oldu

Abu Dabi merkezli Birleşik Arap Emirlikler (BAE) şirketi Ghitha, MNG Havayollarının yüzde 44'ünü 211,2 milyon dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Reuters
Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:45
Anlaşma tamam: BAE'li şirket MNG Havayolları'na ortak oldu
Abone Ol google-news

Abu Dabi merkezli Ghitha Aeroinvest Holding, MNG Havayolları ve Taşımacılık'ın yüzde 44 hisse satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Şirket, dün akşam yaptığı açıklamaya göre MNG'nin yüzde 44'ü için 211,2 milyon dolar ödeyecek.

MNG HAVAYOLLARI KİMİN?

1997 yılında kurulan MNG Havayolları ve Taşımacılık, yurt içinde ve yurt dışında kargo hizmeti veriyor. Şirket, Mehmet Nazif Günal'a ait.


bae haberleri MNG Kargo haberleri Ghitha Aeroinvest Holding haberleri

İlgili Haberler

İngiltere ve BAE arasında kriz: 'Sessiz olun' dedi, tutuklandı!

İngiltere ve BAE arasında kriz: 'Sessiz olun' dedi, tutuklandı!
AKP'den BAE'ye 'kapitülasyon': İhale yok, rekabet yok, mahkeme yok!

AKP'den BAE'ye 'kapitülasyon': İhale yok, rekabet yok, mahkeme yok!
BAE'liler Türk şirketin hisselerinin tamamını satın aldı

BAE'liler Türk şirketin hisselerinin tamamını satın aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon