Anlaşma tamam: BAE'li şirket MNG Havayolları'na ortak oldu

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:45

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:45

Abu Dabi merkezli Ghitha Aeroinvest Holding, MNG Havayolları ve Taşımacılık'ın yüzde 44 hisse satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Şirket, dün akşam yaptığı açıklamaya göre MNG'nin yüzde 44'ü için 211,2 milyon dolar ödeyecek.

MNG HAVAYOLLARI KİMİN?



1997 yılında kurulan MNG Havayolları ve Taşımacılık, yurt içinde ve yurt dışında kargo hizmeti veriyor. Şirket, Mehmet Nazif Günal'a ait.