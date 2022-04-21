Elektrik Üretim A.Ş. yeni bir şirket kuruyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Elektrik Üretim A.Ş. tarafından EUAS International unvanlı bir şirket kurmasına karar verildiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 08:09
Elektrik Üretim A.Ş. yeni bir şirket kuruyor
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Elektrik Üretim A.Ş. EUAS International unvanlı yeni bir şirket kuracak. Söz konusu gelişmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre şirketin sermayesi 2,2 milyar TL olacak. Bir dolar başına nominal hisse adedi ise 150 milyon olarak belirlendi. Kararda sermaye büyüklüğünün 31 Mart tarihli dolar kuru üzerinden hesaplandığı belirtildi. Hakim ortak EÜAŞ olurken, kararda yeni şirketin faaliyet konusu ile ilgili bilgi yer almadı.


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