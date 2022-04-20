Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1724 lira 92 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,71 azalarak 1 milyar 174 milyon 871 bin 814 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-23.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1724 lira 92 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 183 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 176 lira 99 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1572 lira 49 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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