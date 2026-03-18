Elektrik ve doğalgaza zam mı geliyor? Bakan Bayraktar işareti verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşının Türkiye'deki enerji piyasasına yansımalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğalgaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğalgaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" dedi.

Doğalgazda tedarik açısından zengin olunduğunu belirten Bayraktar “10'dan fazla ülkeden doğalgaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

"ARZ KRİZİ BİZİ DE ETKİLEYEBİLİR"

Bayraktar "Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar var. Spot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir. Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM SİNYALİ

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin olarak Bayraktar "Elektrik ve doğal az fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Doğalgaz da destek programına ilişkin değerlendirmeyi Nisan ayında yapabiliriz" dedi.

8 NÜKLEER REAKTÖR DAHA YAPILACAK

Bayraktar ayrıca "Sinop ve Trakya'da 4'er tane olmak üzere 8 tane reaktör yapmak istiyoruz. Türkiye için nükleer dönemin önemli fırsat getirdiğini düşünüyoruz. Sinop ve Trakya'daki projelerle ilgili Güney Kore, Kanada, Çin ve yine Rusya görüştüğümüz ülkeler. Türkiye bugün nükleeri yapan bir ülke. İnşaat ve sanayicimiz buna hazır durumda, Akkuyu'da öğrendik. Türkiye daha farklı değerlendirilsin diye yetkililere söyledim. İnsan kaynağı gelişimiyle birlikte Türkiye'de nükleer ekosisteme katkı yapacak proje neyse onunla yürümek istiyoruz" dedi.