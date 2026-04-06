Elektrik ve doğalgazda yeni dönem: Dağıtım bedeli faturanın yüzde 75'ine ulaştı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararıyla 4 Nisan 2026 itibarıyla konut elektrik tarifelerine yüzde 25 zam uygulandı. Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için ödemesi gereken aylık elektrik faturası 595,8 TL’den 744,7 TL’ye çıktı. Nisan 2026 itibarıyla faturanın yalnızca yüzde 15’i enerji bedelinden oluşurken, yaklaşık yüzde 75’i dağıtım bedelinden oluştu. Son 5 yılda enerji bedeli yüzde 24,5 artarken, dağıtım bedeli yüzde 880 oranında yükseldi.

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİNİN AYRINTILARI

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) açıklamasına göre, yeni tarife kapsamında konutlarda yüzde 25 zam uygulanırken, yıllık tüketimi belirli sınırların altında kalan aboneler doğrudan etkilendi. Yıllık ortalama tüketimi 4000 kWh’ı aşan ve Son Kaynak Tedariki Tarifesi kapsamına giren abonelere ise dağıtım bedelindeki artışlar yansıtıldı.

Resmî Gazete’de 4 Nisan 2026’da yayımlanan tarife değişikliğine göre, günlük 8 kWh limitinin altında kalan abonelere uygulanan perakende enerji bedelinde artış yapılmadı. Yüksek kademedeki aboneler için ise 1 kWh başına uygulanan birim fiyat yüzde 17,4 artışla 1,615460 TL’den 1,895808 TL’ye yükseltildi. Konut abonelerine uygulanan dağıtım bedeli ise yüzde 32 artarak 1,836166 TL’den 2,4249 TL’ye çıktı. Böylece toplam faturaya yüzde 25 zam yansıdı.

ASGARİ TÜKETİM FATURASI 744,7 TL’YE YÜKSELDİ

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartlarını koruyabilmesi için aylık 230 kWh elektrik tüketimi esas alındı. Günlük ortalama 8 kWh’i aşmayan bu tüketim düzeyinde, ailenin ödemesi gereken fatura 595,8 TL’den 744,7 TL’ye yükseldi.

Nisan 2026 itibarıyla düşük tüketimli bir konut faturasının yüzde 15,2’si enerji bedelinden oluşurken, yüzde 74,8’i dağıtım bedelinden meydana geldi. Fon ve vergilerin payı ise yüzde 9,8 olarak hesaplandı. Son düzenleme ile birlikte dağıtım bedelinin toplam fatura içindeki payı yüzde 75’e yaklaştı.

5 YILDA DAĞITIM BEDELİNDE SERT ARTIŞ

1 Nisan 2021’de 230 kWh elektrik tüketen 4 kişilik bir ailenin faturası 183,4 TL seviyesindeydi. 4 Nisan 2026 itibarıyla bu tutar yüzde 306 artışla 744,7 TL’ye yükseldi.

ayrıntılara bakıldığında, enerji bedeli son 5 yılda yüzde 24,5 artarken, dağıtım bedelinde yüzde 880 oranında artış kaydedildi. 2021 yılında enerji bedeli için 91,2 TL ödeyen bir ailenin, 2026 yılında aynı tüketim için 113,6 TL ödeyeceği hesaplandı. Buna karşılık dağıtım bedeli 56,9 TL’den 557,7 TL’ye yükseldi.

Bu hesaplamalara göre, dağıtım bedelindeki artışlar yaşanmasaydı ve enerji bedeline paralel bir artış gerçekleşseydi, toplam fatura artışı yüzde 24,5 ile sınırlı kalacaktı. Bu durumda aynı tüketim için ödenecek tutarın 744,7 TL yerine 228 TL olacağı belirtildi. Aradaki 516 TL’lik farkın, son 5 yılda oluşan ek maliyet olduğu ifade edildi.

ENFLASYON VE PİYASA ETKİSİ

Dağıtım bedelindeki artışın tüm abone gruplarını etkilediği ve şehit aileleri dışında yüzde 32 oranında zamlandığı belirtildi. Yıllık tüketimi 4000 kWh’ı aşan abonelere de bu artışın yansıtılacağı ifade edildi.

EPDK’nın ayrıca Piyasa Takas Fiyatı (PTF) tavanını MWh başına 4.500 TL’ye yükselttiği, bu durumun ilerleyen dönemde elektrik fiyatları üzerinde etkili olabileceği değerlendirildi. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 19,42 oranında zam yapılmasının da yeni fiyat artışlarına işaret ettiği aktarıldı.

SOSYAL TARİFE ÇAĞRISI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), artan fatura yüküne karşı enerji politikalarının "sosyal tarife" anlayışıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, enerji alanında kamunun daha etkin rol alması ve maliyetlerin düşürülmesi için doğrudan yatırım yapılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca dağıtım şirketlerine aktarılan kaynakların sınırlandırılması ve tarifelerin bağımsız bir yapı tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.