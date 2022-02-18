Elektrik zamlarıyla sarsılan yurttaş indirim beklerken iktidar düzenleme peşinde

18 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Yeni yılın ilk gününde açıklanan elektrikte kademeli tarife, esnaftan sanayicisine toplumun her kesimini yüksek fatura yüküne mahkûm etti. Faturalara tepkiler dinmezken iktidarın zamdaki inadı da devam ediyor. Zamları geri çekmeyi reddeden iktidar, tarifeyi ikinci kez düzenleyeceğini duyurdu. Enerji uzmanlarının talebi ise zamların tamamıyla geri çekilmesi ve elektriğin kamulaştırılması yönünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce konutlardaki 150 kilovatsaat sınırını 210’a çıkardıklarını duyurmuştu. Geçen günlerde de sanayi tarifelerinde benzer bir düzenlemeye gidileceğini ve sivil toplum kuruluşları ile cem evlerinin de ticarethane statüsünden çıkarılacağını söyledi.

"ENERJİ YÖNETİMİ ÇÖKTÜ"

Yeni düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yapılacak değişikliklerle esnafın kullandığı elektriğin yüzde 25 azalabileceğini söyledi. Tarife değişikliklerini 1 Mart’ta tamamlamayı planladıklarını söyleyen Dönmez, konut tarifelerinde de başka bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Dönmez’in açıklamalarını değerlendiren Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemil Kocatepe, tarifenin bir türlü dikiş tutmadığını belirterek “Enerji yönetimi çökmüştür” dedi. Tarifede sürekli düzenlemeler yapılmasının plansızlığın ve öngörüsüzlüğün en net göstergesi olduğunu belirten Kocatepe, “Enerji politikaları deneme yanılma yöntemiyle yönetiliyor. Devletten 32 kuruşa elektrik alan şirketler, 152 kuruşa halka satıyor. Halkın en temel ihtiyacı borsaya çevirildi” dedi. Kocatepe, zamların acilen geri çekilmesi ve elektrik şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Tarife düzenlemelerine bir tepki de ana muhalefet partisinden geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın indirim algısı oluştururken; faturalara yansıyacak somut bir adım atmadığını söyledi. Faturaları düşürmenin tek formülünün zamları geri çekmek olduğunu söyleyen Akın, “Elektrikte ilk kademe en az 230 kilovatsaat ve zamsız olmalıdır. Enerji faturalarında vergi yükü azaltılmalı ve KDV indirimi de yapılmalıdır.”