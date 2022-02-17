Esnaftan elektrik zammına tepki: Fatura değil mübarek çarpım tablosu

17 Şubat 2022 Perşembe, 13:34

Zam nedeniyle giderek artan elektrik ve doğal faz faturalarına vatandaşların tepkisi sürüyor. Doğal gaz ve akaryakıta gelen zamların dışında, yüzde 127'ye kadar çıkan kademeli elektrik zammının ardından gelen faturalar yurttaşı şaşkına çevirdi. Faturaları nasıl ödeyeceğini bilmediğini söyleyen yurttaşlar ülke genelinde farklı şekillerde tepkilerini dile getirdi.

Zamların geri alınmasını isteyen yurttaşlar dün yapılan bakanlar kurulu toplantısından da umduklarını bulamadı. Çekmeköy'de gelen son elektrik faturalarına tepki gösteren vatandaşlar ve esnaf sıkıntısını ANKA Haber Ajansı'ndan Edda Sönmez'e anlattı.

"BEN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM BUNLARA"

"Diyecek bir şeyim kalmadı. Derman kalmadı. Her şey bitti" diyen yaşlı bir yurttaş şunları söyledi:

"Allah bunlara hidayet versin, akıl fikir versin. Başka ne diyeyim? Ben tek kalıyorum 200 lira geldi. Tek kaldığım halde, evde kalmadığım çocuklarımın yanında kaldığım halde 200 lira geldi. Yakmadığım halde bir odaya girer çıkarım, bir de buzdolabım var hepsi bu. Allah bunlara akıl fikir versin. Ben hakkımı helal etmiyorum bunlara. İnşallah mahşerde sürüm sürüm sürünecekler bunlar. Başka ne diyeyim, vatandaş olarak ne isteyeyim ben? Güzellik istiyorum, huzur istiyorum, birkaç kişinin yaşaması değil, herkesin yaşaması lazım. Fakirin, fukaranın yaşaması lazım. Akşam gitsinler de pazarın halini görsünler."

Bir yurttaş da marketten aldığı 5 litrelik ayçiçeği yağı tenekesini gösteren bir yurttaş, "4 bin 250 lira alan adam 130 liraya bunu alırsa gerisini siz düşünün işte. Saklıyorum böyle. (Montunun altına sokarak) Saklayarak götürüyoruz" dedi.

DÜKKANININ CAMINA "MAĞAZAMIZI ELEKTRİK FATURASI 4 KAT ÇARPTI" YAZDI

Çekmeköy'de yaklaşık 30 yıllık esnaflık olan Müslüm Erdem ise yüksek gelen elektrik faturasını protesto etmek amacıyla, dükkanının camına 3 bin 15 liralık faturanın bir örneği ile birlikte "Fatura değil mübarek çarpım tablosu" ve "mağazamızı elektrik faturası 4 kat çarptı" yazıları astı.

Küçük ve orta ölçekli esnafın bu faturaların altından kalkamayacağını söyleyen ve zamların derhal geri alınması gerektiğini savunan Müslüm Erdem, şunları söyledi:

"Yaklaşık 30 yıla yakındır burada esnaflık yapıyorum. Yani genel anlamda faturaların hemen hemen tamamından dertliyiz ama elektrik ve doğal gaz saçma sapan bir şekilde geliyor. Şöyle söyleyeyim, 700-800 lira gelen elektrik faturam 3 bin küsur gelmiş. Yani kira gibi elektrik ödüyoruz, bununla hiçbir esnaf ayakta kalamaz. Hele hele bizim gibi küçük KOBİ'ler hiç ayakta kalamaz. Bu saçma gidişin tersine dönmesi lazım bir an önce. Öyle yok yüzde 7 vergi indirmekle yüzde 3 vergi indirmekle falan yok. Gördünüz mü benim elektrik faturam 4 katı gelmiş. Bakın yüzde 127'ye biz astronomik diyoruz ama buradaki fatura neredeyse 4 katı. 3 bin 15 lira."

SOĞUKTA BEKLEDİK, KLİMAYI AÇMADIK, MÜŞTERİ DE ÜŞÜYOR

Bir önceki ay da yüksek geldi 2 bin 145 lira. Daha önceki aylarda 600-700 lira geliyordu. En yüksek 900 lira gelmişti. Şu anda 3 bin 15 lira. Ki şu daha az yakmışım. Baktım acaba kilovat çok mu, çok mu yakmışız diye. Hayır daha az yakmamıza rağmen, kış olmasına rağmen çok yakmadık. Soğukta bekledik, klimayı açmadık. Müşteri giriyor içeri üşüyor. Düşünün ona rağmen yakmadık.

Bakın vitrinimiz kapalı. Normalde vitrinin açık olması lazım. Böyle bir ticaret yapmaya çalışıyoruz şu anda. Sıkıntılar bu boyutta. Öyle yüzde 7’yi yüzde 1’e çekme falan filan, KDV’nin kaldırması bunu kurtarmaz. Bu zamların geri alınmaması durumunda birçok esnaf kapanacaktır. İnsanlar çok dertli bizim gibi ama bunun bir an önce geri alınması lazım. Henüz ödemedim. 3 bin küsur lirayı nasıl ödeyeyim?

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ESNAF BUNUN ALTINDAN KALKAMAZ

Yani kira kadar elektrik faturası geliyor neredeyse, öyle söyleyeyim. Bunun altından hiçbir esnaf kalkamaz. Daha doğrusu küçük ve orta ölçekli esnaf bunun altından kalkamaz. Bu zamların derhal geri alınması lazım, tamamının geri alınması lazım. Zaten yüksek geliyordu şimdi astronomik geliyor öyle yüzde 127 falan da değil bakın ben televizyonlarda izliyorum, işte yüzde 127 diyorlar. Yüzde 127 zam yok, bakın 700-800 lira gelen elektrik faturam 3 bin 15 lira gelmiş üç katın üzerinde. Yani orada nasıl bir ölçüm yapılıyor, nasıl bir kademeli bir şey var bilmiyorum ama saçma sapan bir durum kısacası. Biz bu elektrik faturaları yüzünden herhalde ya kapatıp gideceğiz, çalışanlar kendine iş bulmak zorunda kalacak. Ben değilim sadece şu esnafı dolaşın herkeste aynı sorun var.

HERKES GÖRSÜN İSTEDİM, GERÇEKTEN ÇARPIM TABLOSU GİBİ

Yani görsün istedim herkes. Gerçekten çarpım tablosu gibi. Üzerindeki vergilere vesaireye bakın, çarpım tablosu gibi elektrik tutarı dışında saçma sapan bir şey var, yok dağıtım bedeli, yok bilmem işte kaçak kayıp bedeli. Kaçak kayıp bedelini ben niye ödüyorum? Git kendin yakala kaçağı kayıbı. 700-800 lira gelen şey eğer bugün 3 bin 15 lira geliyorsa ülkedeki yönetim durup bunu düşünmeli bence. Şu anki durum gerçekten bu. Yani hani kime sorsanız aynı şeyi söyleyecektir. Çünkü insanlar yaşıyor bunu böyle yüzde 50 enflasyon falan yok, bize göre yüzde 150'nin üzerinde bir enflasyon var. Neye göre enflasyon belirliyorlar bilmiyorum. Gelsinler satılan ürünlere baksınlar, gelen fiyatlara baksınlar görecekler. Daha doğrusu yüzde 50 ise madem sen niye o zaman yüzde 127 diye elektrik faturasına zam yapıyorsun ve ondan sonra da 3 katı geliyor. Yani kendi kendilerini yalanlıyorlar. Yüzde 127 diye bir zam yok tam tersine 3 katı var ama enflasyona da yüzde 50 diye bir enflasyon yok. Bunu herkes çarşıda, pazarda görüyor yani illüzyonla bu işler yürümez.”