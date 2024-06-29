Elektrik zammının ardından TükoDer'den açıklama: 'Şirketler kurtarılıyor, vatandaşlar iflas ettiriliyor'

Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:33

Güncelleme: 29.06.2024 - 13:43

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dün elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte, 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

Yapılan zammın ardından TükoDer, Genel Başkan Aziz Koçal imzalı yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Enflasyon ile mücadele gerekçesi ile maaşlı/ücretli ve emeklilerimize yapılmak istenmeyen zamlar, sermaye temsilcileri talep edince yağmur gibi yağmaya başladı. Tüketicinin en temel ihtiyaçlarından olan elektriğe yapılan zam vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluğun açlığın derinleştirilmesi ve karanlığa gömülmesi demektir.

Başta yaşam hakkı olmak üzere, beslenme, barınma, ısınma, aydınlanma, su bulma, eğitim, sağlık, güvenlik, adil yargılanma, sağlıklı çevrede yaşama, ulaşım ve haberleşme gibi bütün ihtiyaçlar tüketicinin en temel haklarıdır.

"KÂR ELDE ETME AMACI OLAMAZ"

Bu nedenle tüketicin; en temel ihtiyacı olan elektrikle sağlanacak olan ısınma, aydınlanma gibi ihtiyaçlarının karşılanması için sağlanacak enerjisinin fiyatlarının belirlenmesinde temel etken kâr elde etme amacı olamaz. Kamunun menfaati ön planda tutulmalıdır. Bu aynı zamanda sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerindendir.

Devletin ve kamu kurumlarının, kamu hizmetlerini sunarken kâr elde etme amacı ile değil, en uygun ve ekonomik şekilde sunma amacı ile hareket etmesi gerekmektedir.

Yerel seçimlerin ardından tüketicinin insanca yaşaması için; temel ihtiyaçların birçoğuna başlayan zam furyasına elektrik fiyatına yapılan zam ile devam edilmektedir. Uygulanan tüketim ekonomisi ve kamu yönetimindeki israflar nedeniyle artan bütçe açığının faturası, yapılan zamlar ve artırılan vergiler aracılığıyla yine tüketiciye kesilmektedir. Yanlış politikalarınızın faturasını vatandaşa kesemezsiniz. Enflasyonun yükselmesinin nedeni, emekçiye ödenen maaş ve ücretler değildir.

"PLANSIZLIĞIN ÜLKEMİZİ GETİRDİĞİ NOKTA ORTADADIR"

Özelleştirmeler, tüketime dayalı ekonomi politikalar, yanlış enerji politikaları ve plansızlığın ülkemizi getirdiği nokta ortadadır. Bu durum önümüzdeki dönemlerde elektriğin yanı sıra doğalgaz ile diğer temel ihtiyaçlarımız olan birçok ürünün fiyatlarına artış olarak yansımaya devam edecek, yaşanan krizin daha da derinleşmesine neden olacaktır.

Har vurup harman savurarak, lüks yaşamlarını sürdürmek adına şirketlerini ve yatırımlarını doğru yönetmeyen/yönlendirmeyerek şirketlerini batıran bazı iş adamlarının şirketlerini kurtaran anlayış bunun faturasını tüketiciye kesemez. O zaman sormak gerekir, ekonomik krize giren tüketiciyi kim kurtaracak? Yoksa vur abalıya siyaseti devam mı edecek?

Tüketicinin maruz kaldığı yaşam koşulları “insana yakışır” olmaktan uzaklaşmıştır.

"YAPILAN ZAMLAR GERİ ALINMALI"

Acil olarak vatandaşlarımızı insanca yaşam standartlarına kavuşması için zamlar durdurularak, yapılan zamlar geri alınmalı, asgari ücret ve emekli maaşları yeniden güncellenmelidir. Elektrikte özelleştirilmeden geri dönülmeli, kamusal hizmet olarak vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanmalıdır. Özelleştirme devlete ve vatandaşa artı yük getirmiş ve getirmeye devam etmektedir."