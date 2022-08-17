Elektrikli arabaların Türkiye'de hiç akla gelmeyen korkunç bedeli
Elektrikli araba dönüşümünün, karbon emisyonunu düşürmesinin yanı sıra ciddi bir işsizliğe yol açacağı da düşünülüyor .Hatta Volkswagen ve Ford'a göre iş gücünün yüzde 30'una gerek kalmayabilir. Eğer bu tahminler tutarsa, Türkiye'de 225 bin kişi işsiz kalabilir.
Otomobil sektörü bir süredir elektrik dönüşümünü benimsemiş durumda. Bugün sektöre yeni yeni girmeyi çalışan firmalar da Ford, Volkswagen ve BMW gibi oyun kurucular da elektrik motorlu araba üretimi yapıyorlar ve geleceklerini bu dönüşüm üzerine planlıyorlar. Üstelik yavaş yavaş içten yanmalı motorlu araçların da sonu geliyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KRİZİ YAŞANABİLİR
Webtekno'da yer alan habere göre, elektrikli otomobiller, teknik anlamda oldukça basit bir yapıya sahipler. Bu bağlamda; içten yanmalı motorlu arabalarla kıyaslandıklarında, motorları da diğer güç aktarma organları da çok daha kolay bir şekilde imal ediliyor. Ayrıca elektrikli otomobillerde, içten yanmalı arabalardaki pek çok aksama ihtiyaç duyulmuyor. İşte bu durum, otomotiv sektöründe çalışan krizi yaşanabileceğini düşündürüyor.
ÇALIŞAN KİŞİLERE İHTİYAÇ KALMAYABİLİR
Volkswagen ve Ford tarafından yapılan analizlere göre elektrikli otomobil için harcanan emek, içten yanmalı motora sahip otomobiller için harcanan emekten yüzde 30 daha düşük. Bir danışmanlık şirketi olan AlixPartners tarafından yapılan araştırmaya göre ise elektrik motoru ve batarya üretmek, içten yanmalı motor ve şanzıman üretimi yapmaktan yüzde 40 daha az işçilik gerektiriyor. Bu rakamlar, elektrik devrimi tamamlandıktan sonra içten yanmalı motorlar için çalışan kişilere ihtiyaç kalmayacağı anlamına geliyor.
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