Honda Hornet yeniden Türkiye'de

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:34

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:34

Honda'nın CB750 Hornet modeli, yeni motoru ve tasarımıyla Türkiye yollarına çıktı.

Şirket açıklamasına göre, Honda'nın ilk kez 1998 yılında Avrupa yollarına çıkan modeli Hornet, yenilenen tasarımıyla geri döndü.

STREETFIGHTER TARZI TASARIM

İtalya Roma'daki ar-ge tesisinde özellikle genç sürücülerin beklentileri doğrultusunda yenilenen CB750 Hornet, 'streetfighter' tarzını ortaya koyuyor.

Honda için streetfighter konseptini temsil eden yeni CB750 Hornet, Honda'nın günümüz tüketici ihtiyaçları ile mirasını sentezleyen model olmasıyla öne çıkıyor. Honda'nın 'efsane' modellerinden olan CB750 Hornet, yeni tasarımı ve güçlenen motoruyla 243 bin TL'den başlayan fiyatı ve parlak inci beyazı, grafit siyah ve sarı olmak üzere üç renk seçeneği ile Honda bayilerindeki yerini aldı.

Honda mühendisleri, Hornet'e performans sağlayan yeni paralel iki silindirli bir motor geliştirdi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tamamen yenilenen kompakt ve hafif iki silindirli 755 cc motora sahip Hornet, 9.500 d/d'de 92 HP (67,5 kW) maksimum güç sağlıyor. Motor aynı zamanda 7.250 d/d'de 75 Nm tork değerine sahip.

İki silindirli motorda CBR1000RR-R Fireblade modelinden aktarılan Nikel-Silisyum karbür kaplamadan yararlanıldı. 8 supaplı silindir kafası sayesinde tüm bunlar kompakt bir yapıda bir araya geliyor.

Kaydırmalı debriyaj özelliği, vites geçişlerinde kolaylık ve sert fren veya hızlı vites düşürme anında arka tekerleğin kilitlenmemesini sağlıyor. Hornet, 4,35 lt/100km yakıt tüketimi değeri (WMTC modu) ve 15,2 litrelik yakıt deposuyla 340 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor.

Yeni Hornet'te ayrıca, 4 farklı sürüş modu bulunuyor. Standart, Spor ve Yağmur sürüş modunun yanı sıra sunulan Kullanıcı modunda ise sürücünün koşullara ve sürüş tarzına uygun olarak tercih ettiği kombinasyon seçilebiliyor. Bu modlar, sol gidon anahtarı ve TFT ekranı üzerinden yönetilebiliyor.

TERCİHE GÖRE EKRAN SEÇENEKLERİ

Dik sürüş pozisyonuna uygun 795 mm sele yüksekliği ile doğal oturma pozisyonu için geride konumlandırılan ayaklıklar ve geniş gidonlar farklı sürücülerin gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış.

Ayarlanabilir ön yüke sahip arka amortisör ile eğlenceli sürüşe de imkân sağlanıyor.

Sürücünün tercihine göre analog veya grafik bar olmak üzere 4 tip hız/devir ekranının yanı sıra yakıt göstergesi/tüketimi, sürüş modu seçimi/motor parametreleri, vites seçimi ve devir sayacında vites değişim uyarısı bilgileriyle 5 inçlik TFT gösterge ekranı kişiselleştirilebiliyor.