Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı değişti! İşte yeni oranlar...

Elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Motor gücü 160 kilovatın altında ve yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.

AA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 09:25
Elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı değişti! İşte yeni oranlar...
Abone Ol google-news

Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.


ÖTV elektrikli araç çevreci elektrikli araç elektrikli araç batarya elektrikli araç fabrika elektrikli araç fiyatlar Matrah

İlgili Haberler

Elektrikli araç satışında rekor beklentisi!

Elektrikli araç satışında rekor beklentisi!
1 Ocak'tan itibaren... ÖTV muafiyetinde üst limit değişiyor

1 Ocak'tan itibaren... ÖTV muafiyetinde üst limit değişiyor
Engelli araçları için 2024 üst limit ne kadar? ÖTV muafiyetli araç alımında yeni üst limit ne?

Engelli araçları için 2024 üst limit ne kadar? ÖTV muafiyetli araç alımında yeni üst limit ne?

En Çok Okunan Haberler