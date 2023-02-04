2023 Renault Megane E-Tech Iconic geliyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:10

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:10

Megane E-Tech, tamamen elektrikli hatchback serisinin en üstünde yer almak üzere yeni bir Iconic donanım seviyesine kavuştu. autoexpress.co.uk'ta yer alan habere göre Renault, Iconic'in sınırlı Launch Edition modelini temel aldığını, ancak bir ısı pompası ve ek boya seçeneklerine sahip olduğunu söylüyor.

Tasarımı Renault tarafından patentlenen ısı pompası, menzil üzerindeki etkiyi en aza indirmek için batarya tarafından üretilen ısıyı daha verimli bir şekilde geri kazanabiliyor.

Renault, sıcaklıklar 10 santigrat derecenin altına düştüğünde, ısı pompasının bu özelliğe sahip olmayan Megane versiyonlarına göre menzili yüzde dokuza kadar artırabileceğini söylüyor.

Fransız firma yine de resmi WLTP testlerinde maksimum menzilin 450 kilometre olduğunu iddia ediyor.

MEGANE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ön aksa monte edilmiş elektrik motoru ile 217 beygir güç sağlayan otomobilin bataryası ise 60kWh hacminde. 0'dan 100 kilometre/saat hıza 7.5 saniyede çıkan Megane E-Tech'in maksimum hızı ise 160 kilometre/saat ile sınırlandırılmış.