Elektriklide ivme azaldı: Türkiye de her iki tüketiciden biri içten yanmalı motor tercih ediyor

Deloitte 2024 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması’na göre Türkiye’de elektrikli otomobil tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 10 oldu.

Halit Bolkan
Yayınlanma: 18.03.2024 - 04:00
Elektriklide ivme azaldı: Türkiye de her iki tüketiciden biri içten yanmalı motor tercih ediyor
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Otomotiv sektöründeki tüketici eğilimlerini 10 yıldan uzun süredir inceleyen Deloitte’un “2024 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması” açıklandı. 26 ülkede 27 binden fazla tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye’den de 1000 kişi katıldı. Araştırmanın küresel sonuçları dünyada elektrikli araç ivmesinin yavaşladığını ancak tüketicilerin araç aboneliklerine ilgisinin yükseldiğini gösteriyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Deloitte Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Özlem Yanmaz, otomotiv endüstrisinde yaşanan dönüşümün, sektörün tüm paydaşları için zorlukların yanı sıra fırsatlar da yarattığını ifade etti. Otomotiv endüstrisinde motor tipi, iş modeli ve kanal yapısında tüketici tercihleri ile şekillenen dönüşümün şirketleri sürekli olarak yenilikçi ve esnek olmaya zorladığını dile getiren Yanmaz, “Her yıl düzenli olarak yapılan bu araştırmanın sektöre ve sektör yöneticilerine yol göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Araştırmada fiyatlar ve yüksek faiz oranlarının elektrikli araçlara ilginin yavaşlamasına neden olduğu ortaya çıktığını belirten Yanmaz, “Araştırmanın yapıldığı pazarların bazılarında tüketicilerin içten yanmalı motorlu araçlara (benzinli ve dizel araçlar) olan ilgisi yeniden arttığı anlaşılıyor. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 51’i, bir sonraki araç satın alımlarında içten yanmalı motorlu bir araç almayı düşünüyor. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlara yönelik tüketici ilgisi bir önceki yılki değer olan yüzde 4’e göre önemli ölçüde artıp yüzde 13’e çıkarken hibrit elektrikli araçlara yönelik eğilim yüzde 29’dan yüzde 18’e düşmüş. Elektrikli araçlara (BEV) olan ilgi ise yüzde 10 ile geçen seneden sadece yüzde 1 fazla. Türkiye’de elektrikli araç almak isteyenlerin yüzde 64’ü halka açık şarj istasyonu kullanmayı planlıyor. Bu da çok yaygın bir halka açık şarj ağı beklentisi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

 


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