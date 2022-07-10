Elon Musk, 24 saatten kısa bir sürede 65 milyar dolar para kaybetti!
Dünyanın en zengin iş insanı, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Twitter hakkında yaptığı duyurudan sonra net serveti 24 saatten kısa bir sürede 65 milyar dolar azaldı.
Elon Musk son birkaç aydır kendinden sıkça söz ettiriyor. Bu sefer de Twitter’ı satın alması olayı sonrası gündem olmuştu.
Webtekno'nun haberine göre, başta Twitter’ın reddettiği, sonra kabul ettiği 44 milyar dolarlık anlaşma bir süredir askıdaydı. Elon Musk, geçtiğimiz gün Twitter’ın satın alınma anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Bu durum ona pek yaramadı.
Elon Musk, Twitter anlaşmasını iptal ettiğini duyurmasının ardından 1 gün sonrası Elon Musk’ın net servetinin yaklaşık 65 milyar dolar azaldığı öğrenildi. En çok değer kaybettiği taraf ise Tesla hisseleri oldu. Son yaşananlarla birlikte 2022 yılı boyunca Musk'ın yaşadığı toplam kayıp 1.4 trilyon dolara ulaştı.
Elon Musk’ın Twitter'ı satın alma planını açıkladığı 25 nisan tarihinde hisse başına 998.02 dolar olan Tesla hisseleri, yüzde 24'ten fazla düşerek bugünü 752.29 dolardan kapattı. Tesla’nın yaşadığı hisse değeri kaybı, borsadaki ortalama düşüşlerden çok daha fazla yüksek.
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