Bir ifşası daha ortaya çıktı! 7 çocuklu Elon Musk için yeni iddia

07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:04

Tesla ve SpaceX kurucusu ve 7 çocuğu olan Elon Musk'a ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

ABD'li medya kuruluşu Business Insider, 2021'de bazı mahkeme yazışmaları ve belgelere ulaştı. Belgelere göre, Musk'ın geçen yıl, şirketinde çalışan üst düzey yönetici olan Shivon Zilis ile ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerinde 51 yaşındaki Musk ve 36 yaşındaki Zilis’in çocuklarının soyadını Musk ve göbek adlarını ise Zilis olarak seçtikleri görülüyor.

SHIVON ZILIS KİMDİR?

Kanada’da dünyaya gelen Zilis, Yale Üniversitesi’nde mezun olduktan sonra kariyerine IBM’de başladı. Forbes dergisi tarafından “Takip edilecek 30 yaşın altındaki 30 insan” arasında yer alan Zilis’in bir spor ve doğa sporları tutkunu olduğu biliniyor.

Musk’ın 2015’te kurduğu OpenAI’da çalışmaya başladığı belirtilirken, 2017’de Tesla’nın proje direktörü olarak görev aldı. Bir süre sonra Zilis, Musk’ın eş CEO olduğu Neuralink’te üst düzey göreve atandı. Zilis şu an Operasyon ve Özel Projelerden Sorumlu Direktör olarak görev alıyor.

Business Insider, Musk’ın imparatorluğunda Zilis’in “Musk’ın gözdelerinden biri” olduğunu da yazdı.