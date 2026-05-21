Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olmaya hazırlanıyor: Tarihi eşik haziranda aşılabilir

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, SpaceX halka arzıyla birlikte servetinde tarihi bir eşiği aşabilir. Şirketin beklenen halka arz değerlemesinin gerçekleşmesi halinde Musk’ın toplam servetinin 1 trilyon dolar seviyesini geçebileceği değerlendiriliyor.

SPACEX HALKA ARZI MUSK’IN SERVETİNİ KATLAYABİLİR

Şirketin yayımladığı izahnameye göre Elon Musk, SpaceX’te yaklaşık 5,1 milyar hisseye ve kullanım fiyatı 8,39 dolar olan yaklaşık 350 milyon hisse opsiyonuna sahip bulunuyor.

Bloomberg’in daha önce aktardığı 2 trilyon dolarlık hedef değerlemenin gerçekleşmesi halinde, Musk’ın yalnızca SpaceX kaynaklı servetinin devasa boyutlara ulaşacağı belirtiliyor.

Mevcut durumda yaklaşık 292 milyar dolarlık Tesla hisseleri ve diğer şirketlerdeki paylarıyla birlikte toplam servetinin 1,1 trilyon doları aşabileceği öngörülüyor.

SpaceX’in 1,75 trilyon dolar değerleme ile halka arz edilmesi halinde bile Musk’ın tarihte ilk kez “trilyon dolar servet” sınırını aşacağı ifade ediliyor.

'SÜPER SERVET' DÖNEMİ TARTIŞMASI

54 yaşındaki Elon Musk, yaklaşık iki yıldır dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunuyor.

Trilyon dolarlık servet ihtimali, teknoloji çağında bireysel servetin ulaştığı boyutu yeniden tartışmaya açtı.

Destekçileri Musk’ı vizyoner bir girişimci ve teknoloji öncüsü olarak değerlendirirken eleştirmenleri bu ölçekte servetin ekonomik eşitsizliği artırdığını ve siyasi etkinin aşırı yoğunlaşmasına neden olduğunu savunuyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi, SpaceX’in mevcut değerini yaklaşık 1,03 trilyon dolar olarak hesaplıyor.

Bu değerleme, şirketin Aralık 2025’teki 800 milyar dolarlık hisse satışına ve yapay zekâ girişimi xAI ile birleşmesine dayanıyor.

SPACEX HALKA ARZI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

SpaceX halka arzının 11 Haziran’da fiyatlanması, hisselerin ise ertesi gün işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Piyasalarda gözler, halka arzın şirketin hedef değerlemesine ulaşıp ulaşamayacağına çevrildi.

MARS KOLONİSİ ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ

Halka arz belgeleri, Musk’ın şirket içindeki sıra dışı prim sistemini de ortaya koydu.

Buna göre Musk’ın ek hisse kazanabilmesi için yalnızca finansal hedeflerin değil, aynı zamanda bilim kurgu düzeyinde görülen operasyonel hedeflerin de gerçekleşmesi gerekiyor.

En dikkat çekici senaryoda Musk’a 1 milyar adet kısıtlı hisse verilmesi planlanıyor.

Bunun için SpaceX’in piyasa değerinin 7,5 trilyon doları aşması ve Mars’ta en az 1 milyon insanın yaşadığı kalıcı bir koloni kurulması şartı aranıyor.

Bir diğer performans paketinde ise şirketin yaklaşık 6,6 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması ve Dünya dışındaki veri merkezlerinin yılda 100 terawatt işlem gücü sunabilmesi gerekiyor.

EN YAKIN RAKİBİNİN ÜÇ KATINI AŞABİLİR

Elon Musk’ın bu hedeflere ulaşamasa bile uzun süre dünyanın en zengin kişisi konumunu koruyacağı değerlendiriliyor.

Servetinin 1,1 trilyon dolara ulaşması halinde, dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Larry Page’in yaklaşık 327,8 milyar dolarlık servetinin üç katından fazla bir büyüklüğe erişmiş olacak.

SPACEX YÖNETİCİLERİ DE MİLYARDER OLABİLİR

SpaceX halka arzı yalnızca Elon Musk’a değil, şirketin üst düzey yöneticilerine de önemli servet artışı sağlayabilir.

Şirket Başkanı Gwynne Shotwell, Finans Direktörü Bret Johnsen ve yönetim kurulu üyesi Luke Nosek’in de şirketin 2 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşması halinde milyarderler arasına katılabileceği belirtiliyor.