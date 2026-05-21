SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni fırsatlar: En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu
21.05.2026 12:32:00
Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet kızışırken yeni döneme ait güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklandı. Maaş taşıma işlemi yapanlar için nakit desteğin yanı sıra ek avantajlar sunan bankaların sunduğu fırsatlar netleşti. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel liste...

Emekli promosyonları, bankaların yeni kampanyalarıyla yeniden şekillendi. Emekli maaşlarında yapılan artışlar sonrası bankalar, promosyon tutarlarını güncelleyerek yeni maaş aralıklarına göre tekliflerini revize etti. En yüksek emekli promosyonunu hangi bankanın verdiği ise merak konusu oldu.

BANKALAR PROMOSYON KAMPANYALARINI GÜNCELLEDİ

Emekli maaşlarındaki gelişmelerin ardından bankalar da maaş aralıklarını yeniden değerlendirerek emeklilere sundukları promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti. Emekliler, maaşlarını taşıma karşılığında sunulan promosyon fırsatlarını karşılaştırarak en avantajlı teklifi araştırıyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

Güncellenen kampanyalarla birlikte bankalar arasında rekabet artarken, en yüksek emekli promosyonunu sunan bankalar da öne çıkıyor. Kurumlar tarafından hazırlanan kampanyalar, maaş tutarına göre farklı promosyon seçenekleri içeriyor. Bankaların sunduğu güncel emekli promosyon kampanyaları, maaş aralıklarına göre değişiklik gösterirken, en yüksek promosyonu veren bankalar yakından takip ediliyor.

Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka emekli maaş promosyon listesi...

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI KARŞILAŞTIRMASI

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Ayrıntı: Standart kampanyalarla ek avantajlar sunulabiliyor

HALKBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Ayrıntı: Kamu bankaları arasında benzer seviyede ödeme politikası

TÜRKİYE FİNANS

Toplam Kazanım: 12.000 TL (üzeri ek şartlarla)

Ayrıntı: Ana promosyon 12.000 TL, ek şartlarla 20.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor

AKBANK

Toplam Kazanım: 20.000 TL (üzeri ek şartlarla)

Maaş Aralığına Göre: 8.250 TL - 20.000 TL

Ek Şartlar: Fatura talimatı ve kart kullanımı ile yükseltilebiliyor

TEB

Toplam Kazanım: 21.000 TL'ye kadar

Ana Promosyon: 12.000 TL

Ek Koşullar: Otomatik fatura talimatı ile ek ödeme

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Şartlar: Kart kullanımı ve harcama koşulları

İŞ BANKASI

Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Kart, ücretsiz işlemler vb.

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 27.000 TL'ye kadar

Ana Promosyon: 12.000 TL

Ek Ürün Kullanımı ile: 27.000 TL'ye ulaşabiliyor

ALBARAKA TÜRK

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar

Ana Promosyon: 20.000 TL

Ek Ödüllerle birlikte: Yaklaşık 30.000 TL

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar

Ana Promosyon: 12.000 TL

Ek Kazanım: 18.000 TL (Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay)

YAPI KREDİ

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar

Şart: 3 yıl maaş taşıma taahhüdü

Ödeme: Maaş aralığına göre değişiyor

QNB FİNANSBANK

Toplam Kazanım: 31.000 TL'ye kadar

Maaş Aralığına Göre: 8.500 TL - 20.000 TL

Ek Kampanyalarla: 31.000 TL'ye kadar çıkabiliyor

ING BANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL'nin üzerine kadar

Ana Promosyon: 15.000 TL (koşulsuz)

Ek Avantajlarla: 30.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor

Not: Tüm promosyonlar 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında verilmektedir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

