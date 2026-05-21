SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni fırsatlar: En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu

Emekli promosyonları, bankaların yeni kampanyalarıyla yeniden şekillendi. Emekli maaşlarında yapılan artışlar sonrası bankalar, promosyon tutarlarını güncelleyerek yeni maaş aralıklarına göre tekliflerini revize etti. En yüksek emekli promosyonunu hangi bankanın verdiği ise merak konusu oldu.
BANKALAR PROMOSYON KAMPANYALARINI GÜNCELLEDİ
Emekli maaşlarındaki gelişmelerin ardından bankalar da maaş aralıklarını yeniden değerlendirerek emeklilere sundukları promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti. Emekliler, maaşlarını taşıma karşılığında sunulan promosyon fırsatlarını karşılaştırarak en avantajlı teklifi araştırıyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?
Güncellenen kampanyalarla birlikte bankalar arasında rekabet artarken, en yüksek emekli promosyonunu sunan bankalar da öne çıkıyor. Kurumlar tarafından hazırlanan kampanyalar, maaş tutarına göre farklı promosyon seçenekleri içeriyor. Bankaların sunduğu güncel emekli promosyon kampanyaları, maaş aralıklarına göre değişiklik gösterirken, en yüksek promosyonu veren bankalar yakından takip ediliyor.
Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka emekli maaş promosyon listesi...
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI KARŞILAŞTIRMASI
ZİRAAT BANKASI
Toplam Kazanım: 12.000 TL
Ayrıntı: Standart kampanyalarla ek avantajlar sunulabiliyor
HALKBANK
Toplam Kazanım: 12.000 TL
Ayrıntı: Kamu bankaları arasında benzer seviyede ödeme politikası
TÜRKİYE FİNANS
Toplam Kazanım: 12.000 TL (üzeri ek şartlarla)
Ayrıntı: Ana promosyon 12.000 TL, ek şartlarla 20.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor
AKBANK
Toplam Kazanım: 20.000 TL (üzeri ek şartlarla)
Maaş Aralığına Göre: 8.250 TL - 20.000 TL
Ek Şartlar: Fatura talimatı ve kart kullanımı ile yükseltilebiliyor
TEB
Toplam Kazanım: 21.000 TL'ye kadar
Ana Promosyon: 12.000 TL
Ek Koşullar: Otomatik fatura talimatı ile ek ödeme
GARANTİ BBVA
Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar
Ana Promosyon: 15.000 TL
Ek Şartlar: Kart kullanımı ve harcama koşulları
İŞ BANKASI
Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar
Ana Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Kart, ücretsiz işlemler vb.
DENİZBANK
Toplam Kazanım: 27.000 TL'ye kadar
Ana Promosyon: 12.000 TL
Ek Ürün Kullanımı ile: 27.000 TL'ye ulaşabiliyor
ALBARAKA TÜRK
Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar
Ana Promosyon: 20.000 TL
Ek Ödüllerle birlikte: Yaklaşık 30.000 TL
VAKIFBANK
Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar
Ana Promosyon: 12.000 TL
Ek Kazanım: 18.000 TL (Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay)
YAPI KREDİ
Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar
Şart: 3 yıl maaş taşıma taahhüdü
Ödeme: Maaş aralığına göre değişiyor
QNB FİNANSBANK
Toplam Kazanım: 31.000 TL'ye kadar
Maaş Aralığına Göre: 8.500 TL - 20.000 TL
Ek Kampanyalarla: 31.000 TL'ye kadar çıkabiliyor
ING BANK
Toplam Kazanım: 30.000 TL'nin üzerine kadar
Ana Promosyon: 15.000 TL (koşulsuz)
Ek Avantajlarla: 30.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor
Not: Tüm promosyonlar 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında verilmektedir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.