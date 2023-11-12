Elon Musk'ın hayatı film oluyor: Yönetmen Darren Aronofsky!

Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:37

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:37

Darren Aronofsky'nin yöneteceği bir Elon Musk biyografisi, bağımsız stüdyo A24 tarafından geliştirilmekte. Oscar adayı yönetmen, Walter Isaacson'ın eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisini temel alacak. Bu biyografide A24'ün hakları için büyük bir rekabetin ardından Aronofsky tarafından yönetilmesi kararı alındı.

Walter Isaacson'ın Elon Musk biyografisi, tartışmalı teknoloji patronu hakkında birçok detay içeriyor. Kitap, Musk'ın yaşamı, kariyeri ve özel hayatına odaklanarak onun karmaşık kişiliğini inceliyor. Kitap, eylül ayında yayımlandı ve çeşitli eleştirilere maruz kaldı, özellikle Musk'ın Starlink uydu iletişim ağına dair bazı iddialar ve tartışmalar kitap etrafında döndü.

YOĞUN UĞRAŞLAR VE ÇABALAR SONUCU...



A24, Isaacson'ın kitabının uyarlamasının hakları için stüdyolar ve film yapımcıları arasında rekabetin yoğun olduğu bir süreçten sonra zaferle çıktı. Stüdyo, kitabın film uyarlamasını yapmak için hakları kazandı ve bu uyarlamayı Darren Aronofsky yönetecek. Aronofsky, daha önce "Black Swan" "Requiem for a Dream" ve "Mother!" gibi filmlerle tanındı.

Elon Musk, SpaceX ve Tesla gibi şirketleri kurarak ve yöneterek teknoloji dünyasında önemli bir rol oynamış bir girişimci. Aynı zamanda sosyal medya platformu olan Twitter'ın başkanı ve CTO'sudur. Ancak Musk'ın bazı kararları ve sosyal medya kullanımı çeşitli tartışmalara neden oldu.

Film, Elon Musk'ın hayatına ve kariyerine odaklanarak, onun özel ve iş yaşamındaki zorlukları ve başarıları ele almayı amaçlıyor. Darren Aronofsky'nin yönetmenlik koltuğunda olması, filmde derinlik ve karmaşıklık beklenen bir hikaye sunacağının bir göstergesi olabilir.