Elon Musk Tesla'nın yeni özelliğini açıkladı: Daha fazla oyun müjdesi

17 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Tesla sahipleri, araçları park halindeyken oyun oynayabiliyor. Elon Musk, Twitter üzerinden Tesla araçlar için Steam entegrasyonu üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Tesla sahipleri, Steam üzerinden oyun oynayabilecek

ShiftDelete'de yer alan habere göre; ABD hükümeti tarafından geçtiğimiz yıllarda kullanıcılara sunulan oyun oynama özelliğine soruşturma açıldı. Passenger Play’de kısıtlamaya gitmek zorunda kalan Tesla, hem sürücülerin hem de yolcuların sevineceği yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.

Tesla araçlar, FSD (Full Self-Driving) özelliği nedeniyle yüksek işlem gücüne sahip ekran kartları barındırıyor. Bununla birlikte Tesla, bilgi-eğlence sistemi için ayrı ekran kartı kullandıklarını duyurdu. Tesla Passenger Play’de Sky Force Reloaded, Solitaire ve The Battle of Polytopia başta olmak üzere birçok oyun oynanabiliyor.

Bir Twitter kullanıcısı, çocuklarının Tesla marka aracında oyun oynamaya bayıldığını söyledi. Tweete yanıt veren Tesla CEO’su Elon Musk, “Steam entegrasyonu için çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki ay demo aşamasına geçeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Yeni nesil Tesla model araçlarda AMD Ryzen APU teknolojisi bulunuyor. RDNA2 tabanlı ekran kartına sahip olan araçlar, 10 Teraflops işlem gücüne sahip. Tesla’nın kullandığı ekran kartının performansı neredeyse Playstation 5 ile aynı. Araç sahiplerinin AAA oyunlar dahil olmak üzere birçok oyunu sorunsuz bir şekilde deneyimleyebileceği tahmin ediliyor.