Tesla'nın araç teslimi ilk çeyreğe göre düşüş gösterdi

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:38

Tesla, 2022 yılı ikinci çeyrek araç üretim ve teslimat rakamlarını yayınladı. Verilere göre, Tesla 258,580 araç üretip, 254,695 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Bu rakamlar analistlerin beklentilerinin altında kaldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre analistler, Covid-19 kısıtlamaları, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve çip krizine rağmen 256,520 araç teslimi bekliyorlardı.

Geçen yıl Tesla, ikinci çeyrekte 201,250 araç teslim etmişti. Böylece ilk kez 3 aylık period içinde 200 binden fazla araç teslimi gerçekleştirmiş oldu. Tesla, 2022'nin ilk çeyreğinde 310.048 araç teslim etmişti.

Bugünün teslimat rakamları, satışlarda yüzde 26,5’lik büyüme işaret ederken, Elon Musk’ın elektrikli araç satışında bir önceki yıla göre yüzde 26,5’lik bir artış göstermesine rağmen, çeyrek bazında yüzde 17,9’lük bir düşüş gösterdi.