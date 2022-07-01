Teknoloji şirketlerinde enflasyon krizi! Unity, Tesla ve Netflix...

01 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Teknoloji şirketlerinin işten çıkarma furyası genişliyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, oyun şirketi Unity ve Niantic başta olmak üzere şirketlerde “işten çıkarma” furyası başladı.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, bir süre önce Tesla’nın 200 kişiyi işten çıkarmasının ardından, birden fazla oyun şirketinden de benzer adımlar geldi. Pokémon GO’nun geliştiricisi olarak bilinen Niantic; dört projenin iptal edilmesiyle 90 kişilik takımlarını rafa kaldırdı.

Bir başka işten çıkarma krizi ise Unity çalışanları için yaşandı.

Niantic Labs tarafından gelen son açıklamada, şirketin ekonomik anlamda çalkantılı bir dönemde geçtiğinin altı çizildi. Gelirlerini daha dikkatli bir şekilde kullanacaklarını belirten Niantic CEO’su John Hanke, farklı takımlardaki maliyetleri düşürmeye çalıştıklarını söyledi.

EN ÇOK KESİNTİ YAPAY ZEKA VE MÜHENDİSLİKTE



Son işten çıkarmalar Niantic tarafından doğrulanmış olsa da, sözleşmesi feshedilen çalışanların tam sayısı açıklanmadı. Fakat toplamda dört projenin rafa kaldırıldığı ve 85 ila 90 çalışanın kovulduğu aktarıldı. Transformers oyunu Heavy Metal başta olmak üzere Blue Sky ve Snowball‘ın şimdilik bekletileceği belirtildi.

İşten çıkarma konusunda dikkat çeken bir diğer firma ise Unity oldu. Sadece iki gün içerisinde işgücünün yüzde 4’ü ile yollarını ayıran Unity, kaynaklarını “yeniden düzenleme” kararı aldığını söyledi. Şirketin en çok kesinti yaptığı sektörler ise yapay zeka ve mühendislik takımları oldu.

Oyun şirketlerinin haricinde Tesla’nın da çalışanların sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi teknoloji gündemini sallamayı başardı. Elon Musk’ın küçülmeye gitme hedefi, 200 çalışanının işinden olmasına yol açtı.