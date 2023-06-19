Elon Musk, Twitter’ı neden zararına satın aldığını açıkladı

Ünlü iş insanı Elon Musk, Paris’te katıldığı bir konferansta “Madem bu kadar akıllıyım, o zaman neden Twitter için bu kadar para ödedim?” diyerek Twitter’ı neden zararına satın aldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:12
Elon Musk, Twitter’ı neden zararına satın aldığını açıkladı
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Ünlü iş insanı Elon Musk, 2022 yılında Twitter’ı 44 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Ancak ilerleyen dönemlerde Twitter’da işler istenildiği gibi gitmedi ve değeri neredeyse yarı yarıya düştü. 

“MADEM BU KADAR AKILLIYIM...” 

Eleştirilerin hedefi olan Musk, Paris’te katıldığı bir konferansta “Madem bu kadar akıllıyım, o zaman neden Twitter için bu kadar para ödedim?” diyerek Twitter’ı neden satın aldığını açıkladı.  

Bussinessinsider’ın haberine göre Musk anlaşmanın “pahalı” olduğunu ancak buna rağmen satın almaya karar verdiğini dile getirdi.

Musk “büyük bir tweetçi” olduğunu ve platformun “olumsuz bir yönde gitmesinden” endişelendiğini ve düzeltmek için Twitter’ı satın aldığını dile getirdi. Musk konuşmasının devamında “Twitter’ın uygarlık üzerine olumsuz ve sivil toplum üzerinde yıpratıcı bir etkisi olmasından endişe ediyordum ve bence uygarlığı baltalayan hiçbir şey iyi değildir” dedi.  

Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra botların yüzde 95’inin platformdan silindiğini ve kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sağlandığını da iddia etti.


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