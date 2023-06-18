Elon Musk duyurdu: İnsan beynine ilk çip bu yıl takılacak!

Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:22

Güncelleme: 18.06.2023 - 13:24

Elon Musk'ın çılgın projesi Neuralink, bu yıl insanlarla denenmeye başlanacak. Süreci bilmeyenler için bu implant özellikle belden aşağısı felçli ya da bazı uzuvlarının fonksiyonlarını kaybetmiş ancak beyin fonksiyonları yerinde olan insanlara çözüm sunmayı vadediyordu.

Geçtiğimiz yıllarda hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle test edilen ve söylenene göre 'olumlu bir ilerleme' kaydeden implant, bu yıl insanlar üzerinde denenecek. Elbette belden aşağısı felçli ya da tetraplejisi olan bir hastaya bu implant yerleştirilecek.

Mayıs ayında insanlar üzerinde klinik testler yapmak için onay alan şirket, ilk gönüllü hastasına bu yıl sonuna kadar çip takmayı hedefliyor.

Şirketin kurucusu Elon Musk ise projenin detayları hakkında bir etkinlikte konuştu. Çipin takılacağı kişideki gerekli kriterleri belirlediklerinden bahseden Musk, tetraplejik hastaların dışında birkaç kritere sahip olunması gerektiğini söylüyor. Tetraplajik, tıbbi olarak her iki kol ve bacakta güçsüzlük ve duyu kaybının meydana geldiği tablo olarak tanımlanıyor. Bir diğer kıstas ise belden aşağısı felçli ya da belden aşağısı tutmayan hastaya bu mikroçiplerin takılması hedefleniyor.

Hareket kabiliyetini bir şekilde kaybetmiş insanlara umut olmayı vadeden proje, hayvanlar üzerinde yapılan testlerin olumlu sonuçlanmasıyla insanlı klinik deneylere geçme onayı almıştı.