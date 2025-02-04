Elon Musk'a Donald Trump'tan kritik görev: USAID kapatılacak!
Donald Trumpyönetimi, Elon Musk’ı ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için kritik bir göreve atayarak, ajansın geleceğini şekillendirecek adımlar atmaya hazırlanıyor.
Donald Trump yönetimi, salı günü ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanlarının Washington DC'deki merkezlerinin kapatılacağını açıkladı. Bu karar, iki Demokrat senatörün Dışişleri Bakanlığı adaylarının onaylarını engelleme tehditleriyle sonuçlandı. Pazartesi günü gerçekleşen lokavt, Trump'ın göreve başlamasının ardından ABD dış yardımlarının büyük bir kısmını dondurmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı.
ELON MUSK'TAN USAID'E MÜDAHALE PLANI
USAID, Elon Musk tarafından kapatılması hedeflenen bir kurum olarak gündeme geldi. Musk, Trump'ın USAID'i Dışişleri Bakanlığı ile birleştirerek, verimlilik adına bu kurumu denetlemeyi düşündüğünü belirtti. Bu gelişmelerin ardından, protestolar başlamış ve bazı milletvekilleri, USAID'in bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına karşı tepkilerini dile getirdi.
DEMOKRATLAR VE USAID ÇALIŞANLARINDAN TEPKİLER
Musk, USAID'i 'radikal solcu' bir kurum olduğunu belirtirken, USAID çalışanları ve müteahhitleri, ajansın faaliyetlerini engellemeye yönelik girişimlere karşı protestolarda bulundu. Ayrıca, USAID'in dağıttığı milyarlarca dolarlık insani yardım programlarının durma noktasına gelmesi de, Trump'ın kararlarıyla doğrudan bağlantılı olarak eleştirilmeye başlandı.
USAID YENİDEN YAPILANDIRMA PLANI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, USAID'i “tamamen tepkisiz” olarak tanımlayarak, ajansın yeniden yapılandırılacağı bilgisini verdi. Rubio, bazı bölümlerin Dışişleri Bakanlığı bünyesine alınabileceğini, geri kalanlarının ise lağvedilebileceğini açıkladı. Ancak, Demokrat senatörler bu hamleyi hukuken geçersiz ve ani bir adım olarak değerlendirdi.
USAID'IN KÜRESEL YARDIM FAALİYETLERİ VE RİSKLER
2023 mali yılı boyunca USAID, dünya genelinde 72 milyar dolar yardım dağıtarak önemli bir insani yardım aktörü oldu. Ancak Trump'ın kararları sonrası, dünya çapında birçok yardım programı askıya alındı ve uzmanlar bu durumun insan hayatını riske attığını belirtiyor.
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