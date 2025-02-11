Elon Musk'dan OpenAI için 97 milyar dolarlık teklif!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:39

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:39

Elon Musk liderliğindeki bir konsorsiyum, OpenAI’yi kontrol eden kâr amacı gütmeyen kuruluşu satın almak için 97,4 milyar dolar teklif etti. Musk, OpenAI’nin kâr amacı güden bir şirkete dönüşmesini engellemek için bu adımı attığını belirtti. Bu hamle, OpenAI CEO’su Sam Altman ile Musk arasındaki uzun süredir devam eden gerilimi daha da artırdı.

'İSTERSENİZ TWITTER'I SATIN ALIRIZ'

Altman, teklife sosyal medya platformu X üzerinden yanıt vererek, “Hayır, teşekkür ederim ama isterseniz Twitter’ı 9,74 milyar dolara satın alırız” dedi. OpenAI, en iyi yapay zeka modellerini geliştirmek için sermaye sağlamanın kâr amacı gütmeyen bir yapı ile mümkün olmadığını savunarak dönüşüm sürecini sürdürüyor.

Musk, OpenAI’nin 2015 yılında kurucuları arasında yer almış ancak şirket büyümeden önce yollarını ayırmıştı. 2023 yılında xAI adında rakip bir yapay zeka girişimi kuran Musk, OpenAI'nin mevcut dönüşümüne karşı çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Altman ve ekibine dava açarak, OpenAI’nin başlangıçtaki kamu yararına hizmet etme taahhüdünü ihlal ettiğini iddia etmişti.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Musk’ın liderlik ettiği konsorsiyumda xAI, Baron Capital Group ve Emanuel Capital gibi yatırımcılar yer alıyor. Musk, OpenAI’nin yeniden açık kaynaklı ve güvenlik odaklı bir yapıya dönmesi gerektiğini savunarak, “Bunun gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.

MUSK ANLAŞMAYI FİNANSE EDEBİLİR

OpenAI’nin en son finansman turunda değerinin 157 milyar dolar ulaştığı biliniyor. SoftBank’ın da OpenAI’ye 300 milyar dolar değerleme üzerinden yatırım yapmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Ancak Musk’ın teklifi, OpenAI’nin mevcut kâr amacı güden dönüşüm sürecini zorlaştırabilir.

Teklifin kabul edilmesi halinde OpenAI’nin xAI ile birleşebileceği iddia edilirken, bu büyüklükteki bir satın alma için Musk’ın ciddi finansal kaynak yaratması gerekecek. Analistler, Musk’ın Tesla veya SpaceX’teki hisselerini teminat göstererek bu anlaşmayı finanse edebileceğini düşünüyor.