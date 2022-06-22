Elon Musk'tan Kripto açıklaması: 'Kimseye Kripto Alın Demedim'
Katar Ekonomik Forumu'na video konferans yöntemiyle katılan Elon Musk," "İnsanların kriptoya yatırım yapması gerektiğini asla söylemedim" dedi.
Katar'ın Doha kentinde düzenlenen Katar Ekonomik Forumu etkinliklerine video konferans yöntemiyle katılan milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasaları ile ilgili konuştu. Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait'in sorularını yanıtlayan Musk, kimseye kripto para alması konusunda tavsiye vermediğini açıkladı.
Webtekno'da yer alan habere göre, John Micklethwait'in Elon Musk'a,"Cesur bir adamsınız. Hafta sonu bir kripto para birimini desteklediğinizden bahsettiğiniz tweet attınız. Ancak kripto para birimlerinde meydana gelen katliamı görüyorsunuz. Neler oluyor? Ve hala insanların yatırım yapması gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklinde sordu.
Elon Musk'ın Bloomberg yöneticisine verdiği cevap ise, "İnsanların kriptoya yatırım yapması gerektiğini asla söylemedim. SpaceX ve Tesla, bir miktar Bitcoin satın aldı. Ancak bu toplam nakit ve nakite yakın varlıklarımızın küçük bir yüzdesi. Bu o kadar da önemli değil. Ayrıca biraz Dogecoin aldım ve Tesla da bazı ürünler için Dogecoin'i kabul ediyor. SpaceX de aynısını yapacak. Ve kişisel olarak Dogecoin'i desteklemek niyetindeyim çünkü o kadar zengin olmayan ve beni Dogecoin'i satın almaya ve desteklemeye teşvik eden birçok insan tanıyorum..."şeklinde oldu.
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