Elon Musk'ın özel uçağına çiğ köfte siparişi
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk’ın 2017 yılındaki Türkiye ziyaretinde uçağına özel olarak kebap sipariş ettiği ortaya çıktı.
Develi restoranlarının sahibi Nuri Develi, Chefstory isimli Youtube kanalında verdiği röportajda Tesla, Twitter ve SpaceX’in sahibi işinsanı Elon Musk’ı ağırladıklarını açıkladı. Nuri Develi, Hürriyet’e 2017 yılında gerçekleşen ziyaretin ayrıntılarını anlattı.
Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre Develi, “Üniversiteyi Harvard’da okuyan bir arkadaşım yakın bir arkadaşının Elon Musk’ın ekibinde olduğunu söyledi. Biz de Türkiye ziyareti sırasında Elon Musk’ı Develi’de misafir etmek istediğimizi ilettik. Musk ve ekibi gelip yemeklerden tattı. Fıstıklı kebabı çok sevdi. Hatta anı defterimize ‘Muhteşem lezzetler için teşekkür ederim’ diye not yazdı.
- Türkiye’den ayrılmadan önce de ekibi tekrar bize ulaştı ve Musk’ın tekrar bizden yemek istediğini iletti. Biz de içinde yöresel ürünler olan, çiğköfte, fıstıklı kebap ve içliköftenin olduğu bir paket hazırlayıp uçağına yolladık” dedi.
Dünyaca ünlü yıldızlar geldiğinde en büyük talebin rahatsız edilmemek olduğunu belirten Develi’nin, oyuncu Uma Thurman ile ilgili de bir anısı var: “Uma Thurman yemek yerken bir misafir bizim yanımıza geldi, ‘Bu yanımdaki Uma Thurman mı?’ diye sordu. Biz de ‘Hayır değil ama bu kadın Uma Thurman’ın dublörlüğünü yapıyormuş’ dedik. Misafirimiz de, ‘Aa tamam o kadar da benzemiyor zaten’ diyerek ikna oldu.”
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