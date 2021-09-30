Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi | Kripto para piyasalarında son durum! Bitcoin ne kadar oldu? (30 Eylül 2021)

30 Eylül 2021 Perşembe, 11:54

Sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımlarla kripto para grafiğini bir hayli etkileyen Elon Musk yeni açıklamalar yaptı.



Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, CodeCon konferansında konuşan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk "Kripto paraları yok etmek, bana göre, mümkün değil ama kripto paranın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkün" dedi. Musk ayrıca, hükümetlere "Hiçbir şey yapmayın" tavsiyesi verdi.

Ancak kendisini üstün bir kripto para uzmanı olarak görmediğinin de altını çizen Musk, "Kripto paraların bir miktar önemli olduğunu düşünüyorum ama Mesih'in ikinci gelişi olarak da yorumlayamam" ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SON DURUM



Son 24 saatte Bitcoin'deki yükseliş yüzde 2.7 oldu, Ethereum'un fiyatı ise yüzde 3.6 artarak 3 bin 36 dolara yükseldi. Öte yandan Dogecoin beklenen yükselişi göstermedi. Son 24 saatte yüzde 1.6 artış gösteren Dogecoin 20 sentte kaldı.