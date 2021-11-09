Elon Musk'tan piyasaları hareketlendiren 7 paylaşım

09 Kasım 2021 Salı, 10:52

Musk, sıradışı girişimleri yanında yaptığı sosyal medya paylaşımları ve bu paylaşımların etkisiyle de küresel piyasaların gündeminde.

Musk'ın piyasalar üzerinde etkili olan son paylaşımı Tesla hisseleriyle ilgili yaptığı anket oldu. Anketten çıkan sonuç Tesla hisselerinde sert düşüş yaratırken, Nasdaq 100 endeksini de aşağı çekti.

İşte Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla piyasaları hareketlendiren Tesla CEO'su Elon Musk'ın kripto para ve hisse piyasalarını etkileyen 7 paylaşımı:

1- "TESLA HİSSELERİNİ SATMALI MIYIM? "

Elon Musk Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda milyarderler vergisine atıfta bulunarak "Son dönemde gerçekleşmemiş kazançların vergi kaçırmak olduğuna dair birçok şey yapılırken Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satmayı öneriyorum. Siz destekliyor musunuz? " sorusunu yöneltmişti.

Musk’ın bu sorusuna 3 milyona yakın yanıt geldi. Ankete katılanların yüzde 58'i hisse satışına ‘evet’ dedi.

Paylaşımında ABD’de demokratların önerdiği milyarder vergisi planına gönderme yapan Musk, anketten çıkan sonuca uyacağını belirtmişti. Demokratların önerdiği milyarderler vergisi onaylanırsa dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk büyük vergilendirmeyle karşı karşıya kalacak.

Anket sonrası ilk işlem günü Tesla hisseleri yüzde 5 düşüşle kapanırken, Tesla'daki düşüşün etkisiyle Nasdaq 100 endeksi de geriledi.

2- "DAHA KONTRATI İMZALAMADIK"

Bundan önce Musk'ın Tesla hisseleri üzerinde etkili olan paylaşımı Hertz'in araç kiralama anlaşmasıyla ilgili olmuştu.

Musk geçen hafta Hertz Global Holding'in 100 bin Tesla almak için anlaşma imzaladığını duyurmasıyla ilgili bir paylaşım yapmış, Tesla hisseleri paylaşım sonrasında yüzde 3 civarında düşüş kaydetmişti.

Yaptığı paylaşımda Hertz ile henüz herhangi bir kontrat imzalanmadığını belirten Musk, Tesla'ya şu an arzdan daha fazla talep olduğunu vurguladı. Musk, Hertz anlaşmasının şirketin ekonomisine sıfır etkisi olacağını da söylemişti.

3- BEKLENTİ Mİ, GERÇEK Mİ?

Musk, Şubat 2019'da yaptığı bir paylaşımda Tesla'nın yıllık üretiminin 500 bin araca ulaşacağını söyledikten sadece birkaç saat sonra bunun 2019 yılının sonunda ulaşılacağı düşünülen bir beklenti olacağını dile getirdi.

4- "TESLA HİSSELERİNİ ALIP BORSADAN ÇIKARMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Musk'ın en meşhur paylaşımlarından bir diğeri ise 2018 yılındaki "Tesla'nın hisselerini 420 dolardan alıp halka kapalı hale getirmeyi düşünüyorum" paylaşımıydı. Musk'ın Tesla'nın halka açık olan hisselerini alabileceğini belirtmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 11 civarında yükselmiş, takip eden günlerde ise tüm kazançlarını geri vermişti.

5- "GOLDMAN SACHS VE SİLVER LAKE İLE ÇALIŞMAK İÇİN HEYECANLIYIM"

Şirketin halka kapanmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Musk bunun için Goldman Sachs ve Silver Lake ile çalışmak için heyecanlandığını belirten bir paylaşım da yaptı.

6- "TESLA İFLAS EDECEK"

Musk 1 Nisan'da yaptığı bir paylaşım ile şirketin iflas edeceğini duyururken bu sırada Tesla'nın üretim sıkıntıları ve otonom araç çalışmaları ile ilgili birçok haberin çıkması da şirketin hisselerini kısa sürede yüzde 8,1 düşürdü.

7- GAMESTONK!

Son olarak Musk'ın bu yılın başlarında Bitcoin, Dogecoin ve Shiba'nın fiyatının çok hızlı yükselmesine ve düşmesine neden olan paylaşımlarını unutmamak gerek.