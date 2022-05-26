Elon Musk'tan Twitter adımı: Satın almayı tamamlamaktan yana olduğunun sinyalini verdi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 12:01

Musk'ın attığı bu adım, daha önceki itirazlarına rağmen milyarder iş insanının satın almayı tamamlamak istediğine işaret etti.

Düzenleyici kuruluşa yaptığı açıklamaya göre Musk, Twitter'ı satın alması için gereken paranın özkaynak kısmını 6.25 milyar dolar artırdı, sahibi olduğu Tesla hisselerini teminat olarak gösterdiği kredi miktarını ise sıfıra indirdi.

Musk dün yaptığı açıklamada aralarında Jack Dorsey'nin de bulunduğu Twitter hissedarlarıyla anlaşmanın finansmanı için ek finansman üzerine görüştüğünü de ifade etti.

SAHTE HESAP KOŞULU

Musk, Twitter'ı satın alma müzakerelerinin ilerlemesi için sosyal medya sitesindeki sahte hesapların yüzde 5'ten az olduğunun ispatlanması gerektiğini belirtmişti. Musk bu oranın yüzde 20 olduğunu düşünüyor.

Twitter Mart sonu itibarıyla reklam için hedef kitle olan hesap sayısının 229 milyon ile rekor kırdığını açıklamış ve günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden azının sahte ya da spam hesaplar olduğu tahmininde bulunmuştu.

TESLA HİSSELERİ TEMİNAT GÖSTERİLECEKTİ

Musk bu anlaşmazlığın ardından Twitter'ı satın almak için verdiği teklifi azaltabileceğini söylemiş, şirket yönetimi ise anlaşmanın hayata geçebilmesi için tutarda değişiklik olmaması gerektiğini belirtmişti.

Musk, Twitter anlaşmasının finansmanı için ilk başta sahip olduğu Tesla hisselerini teminat olarak göstererek 12.5 milyar dolar kredi almayı planlamış ancak daha sonra ek yatırımcılar bularak bu rakamı 6.25 milyar dolar seviyesine düşürmüştü.