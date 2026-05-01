Emekçi açlık sınırının altındaki ücretlerle perişan, iktidar ise işsizlik fonundaki devlet katkısını düşürme derdinde: Yoksulluğun gölgesinde 1 Mayıs

Bu 1 Mayıs’a da emekçiler yine düşük ücretlerle girdi. Asgari ücret 28 bin 75 lira. Yaklaşık 8 milyon civarında asgari ücretli işçi var. Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas ise her geçen gün daha da açılıyor. Açlık sınırı 34 bin 587 liraya ulaşırken, işçinin ücreti günden güne eriyor. İşçilerin büyük bir bölümünün ücretleri de asgari ücretin biraz üzerinde bulunuyor.

MEMUR YOKSUL

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, en düşük memur maaşı eş ve 2 çocuk için aile yardımı dahil yaklaşık 62 bin lira. Ortalama memur maaşı da eş ve 2 çocuk için aile yardımı dahil 68 bin lira. Türk-İş’in araştırmasına göre, yoksulluk sınırı 112 bin 661 TL. Memur maaşları yoksulluk sınırının çok altında kalmış durumda.

EMEKLİ PERİŞAN

Emekli aylıkları ise gerek asgari ücretin gerekse de açlık sınırının çok altında. En düşük emekli aylığı 20 bin lira. Bu işçiler Bağ-Kur emeklileri.

En düşük işçi emeklisi aylığı 20 bin 657 lira. En düşük memur emeklisi aylığı 26 bin 54 lira. Ortalama memur emeklisi aylığı bile 31 bin 843 lira ile açlık sınırının altında kalmış durumda.

Emekçilerin aldıkları ücret ve maaşların önemli bir bölümü ise vergiye gidiyor. Sendikalar yıllardır emekçilerin üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını istiyor. Ancak hükümetten bu konuda bir adım yok.

DEVLET KATKISI DÜŞÜRÜLDÜ

Emekçiler 1 Mayıs’a bu şartlar altında girerken, iktidar Meclis’te kabul edilen yasanın ardından İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki (İSF) devlet payını yüzde 0.5’e düşürdü. Geçtiğimiz günlerde Meclis’te kabul edilen yasa ile buna kapı açılmıştı.

‘SOSYAL DEVLETE DARBE’

Çalışma yaşamı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bunun “sosyal devlete yeni bir darbe” olduğunu vurguladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları dile getirdi: “İSF’de daha az devlet katkısı daha çok işveren desteği dönemi. 2025’te işverenlere 126, işsizlere 81 milyar lira destek veren İSF’ye devlet desteği yarı yarıya düşürüldü. Yüzde 1 olan devlet katkısı oranı yüzde 0.5 oldu. Bu değişikliğin etkisi büyük olacak. 2025’te fonun gelirlerinin yaklaşık yüzde 16’sı (83.3 milyar lira) devlet katkısından oluştu.

Bu kararla İSF gelirleri içinde toplam devlet katkısı yüzde 8 civarına düşecek. Öte yandan İSF gelirlerinden aslan payını işveren destekleri alıyor. İşveren teşvik ve destekleri ile işbaşı eğitim programlarının İSF gelirlerine oranı 2025’te yüzde 38. İşbaşı eğitim programları da işveren desteğidir. İSF’den işverenlere 126.2 milyar lira teşvik ve destek verildi. İşsizlik ödeneğinin payı ise sadece yüzde 15. (80.6 milyar lira) Bu karar sonrasında İSF gelirleri düşecek. Kısaca işsizlik sigortasında asgari devlet desteği azami işveren teşviği olacak.”

İSTANBUL’DA KADIKÖY, ANKARA’DA TANDOĞAN

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin İstanbul’daki 1 Mayıs kutlaması Kadıköy İskele Meydanı’nda olacak. Ankara’daki 1 Mayıs kutlamalarının adresi ise Anadolu (Tandoğan) Meydanı. Saat 11.00’de AKM önünde toplanılacak ve buradan kortej eşliğinde meydana yürünecek. Meydandaki miting saat 12.30’da başlayacak.

TÜRK-İŞ EDİRNE’DE

Türk-İş bu yıl 1 Mayıs’ı “Vergi ve gelir adaletsizliğine, hayat pahalılığına, yoksulluğa, işsizliğe, taşeron çalıştırmaya, çocuk işçiliğine, kadına yönelik şiddete ve ayrımcılığa hayır, örgütlenmeye, güvenceli çalışmaya, emekli ve emekçinin insan onuruna yakışır şekilde yaşamasına evet” vurgusuyla merkezi olarak Edirne’de kutlayacak.