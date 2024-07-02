Emekçi pahalılık altında eziliyor
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) “Asgari Ücret ve Vergi Raporu”nu yayımlandı.
Sıkı para politikası ile enflasyonun
faturasının ücretlilere çıktığı
belirtilen raporda, asgari ücretin
derhal güncellenmesi istendi.
DİSK Genel Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, 2021’in son
çeyreğinde başlayan kriz ve artan
fiyatlar nedeniyle emekçinin alım
gücünde ciddi kayıp olduğunu
söyledi. Çerkezoğlu, “Türkiye’de
asgari ücretlilerin oranı yüzde
50’yi geçti. Bizler yüksek
enflasyon altında ücretlerin yılda
dört kez artırılmasını savunuyor,
ücretleri baskılamaya dönük
politikaların terk edilmesini
istiyoruz” dedi.
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