Emekçi pahalılık altında eziliyor

Yayınlanma: 02.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.07.2024 - 04:00

Sıkı para politikası ile enflasyonun faturasının ücretlilere çıktığı belirtilen raporda, asgari ücretin derhal güncellenmesi istendi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021’in son çeyreğinde başlayan kriz ve artan fiyatlar nedeniyle emekçinin alım gücünde ciddi kayıp olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, “Türkiye’de asgari ücretlilerin oranı yüzde 50’yi geçti. Bizler yüksek enflasyon altında ücretlerin yılda dört kez artırılmasını savunuyor, ücretleri baskılamaya dönük politikaların terk edilmesini istiyoruz” dedi.

