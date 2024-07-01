Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücret açıklaması tartışmalara yol açtı.
Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını ifade eden Bakan Şimşek'e ilk tepkilerden biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.
Şimşek, Habertürk ve BloombergHT ortak yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.
"Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı?" sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken Şimşek konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Mehmet Şimşek son 20 yılda asgari ücretin reel olarak yüzde 5,5 arttığını ve AKP döneminde dolar bazında ciddi bir artış yaşandığını belirtti.
Ayrıca asgari ücretinin gelişmekte olan ülkeler arasında en yükseklerden biri olduğunu söyledi.
Bakan Şimşek “Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye'de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var” dedi.
Bu sene reel olarak asgari ücretin artacağını belirten Şimşek, "Bu konunun istismarı popülizm içeriyor, popülizmin Türkiye'yi nerelere getirdiğini gördük. Asgari ücretin vergi dışında bırakılmasının maliyeti 670 milyar TL. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir " diye konuştu.
Mehmet Şimşek’in bu açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan jet yanıt geldi.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından Şimşek’in sözlerinin paylaşıldığı bir mesajı alıntılayarak “Hayır, düşüktür” şeklinde cevap verdi.
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