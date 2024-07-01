Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Bu sene reel olarak asgari ücretin artacağını belirten Şimşek, "Bu konunun istismarı popülizm içeriyor, popülizmin Türkiye'yi nerelere getirdiğini gördük. Asgari ücretin vergi dışında bırakılmasının maliyeti 670 milyar TL. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir " diye konuştu.