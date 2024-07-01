Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2024 Pazartesi, 14:01
Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücret açıklaması  tartışmalara yol açtı.

Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Türkiye'de asgari ücretin düşük olmadığını ifade eden Bakan Şimşek'e ilk tepkilerden biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Şimşek, Habertürk ve BloombergHT ortak yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

"Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı?" sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak edilirken Şimşek konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Mehmet Şimşek son 20 yılda asgari ücretin reel olarak yüzde 5,5 arttığını ve AKP döneminde dolar bazında ciddi bir artış yaşandığını belirtti. 

Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Ayrıca asgari ücretinin gelişmekte olan ülkeler arasında en yükseklerden biri olduğunu söyledi.

Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Bakan Şimşek “Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye'de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var” dedi.

Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Bu sene reel olarak asgari ücretin artacağını belirten Şimşek, "Bu konunun istismarı popülizm içeriyor, popülizmin Türkiye'yi nerelere getirdiğini gördük. Asgari ücretin vergi dışında bırakılmasının maliyeti 670 milyar TL. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak. Gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir " diye konuştu.

Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Mehmet Şimşek’in bu açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan jet yanıt geldi. 

Asgari ücret açıklaması tartışma yarattı! Şimşek'in sözlerine Özgür Demirtaş'tan jet yanıt!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından Şimşek’in sözlerinin paylaşıldığı bir mesajı alıntılayarak “Hayır, düşüktür” şeklinde cevap verdi.

Mehmet Şimşek Özgür Demirtaş asgari ücret

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